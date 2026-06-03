Rata natalității în Japonia a scăzut în 2025 la un minim istoric.

Indicatorul a scăzut cu 14.937 de persoane față de anul precedent și a ajuns la 671.236 de nou-născuți. Este cel mai scăzut nivel înregistrat de la începutul statisticilor în 1899, iar scăderea continuă deja de zece ani consecutiv, relatează NHK.

Se remarcă faptul că ritmul scăderii natalității provoacă o îngrijorare deosebită. Acum trei ani, Institutul Național de Cercetare a Populației și Securității Sociale prognoza că nivelul natalității va scădea la 670.000 abia în anii 2040. Având în vedere îmbătrânirea populației țării, aceste date provoacă o serioasă preocupare din partea autorităților.

Coeficientul total de fertilitate (numărul mediu de copii pe care i-ar naște o femeie pe parcursul vieții, dacă nivelul natalității actual s-ar menține) a scăzut, de asemenea, la un nivel record de 1,14, în scădere cu 0,01. Cea mai scăzută rată a fost înregistrată în prefectura Tokyo — 0,96, iar cea mai ridicată rămâne în Okinawa — 1,52.