Raportul Comisiei Europene: România nu este încă pregătită pentru trecerea la euro.

România nu îndeplinește în prezent criteriile necesare pentru aderarea la zona euro, potrivit raportului de convergență pentru 2026, publicat de Comisia Europeană.

Într-o situație similară se află încă patru țări din UE, care s-au angajat legal să adopte euro în viitor: Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia, informează libertatea.ro.

„Niciuna dintre aceste state nu îndeplinește în prezent toate criteriile pentru aderarea la zona euro”, se menționează în documentul Comisiei Europene.

La mai bine de 27 de ani de la introducerea euro, această monedă a devenit un element cheie al integrării europene și este utilizată zilnic de peste 350 de milioane de oameni în 21 de state. Totuși, extinderea zonei euro rămâne condiționată de cerințe economice stricte.

Ce criterii nu sunt îndeplinite

Evaluarea Comisiei Europene, completată de un raport paralel al Băncii Centrale Europene, se bazează pe criteriile Tratatului de la Maastricht. Printre acestea:

- stabilitatea prețurilor (nivelul inflației),

- finanțe publice durabile (deficit și datorie publică),

- stabilitatea cursului de schimb valutar,

- ratele dobânzilor pe termen lung.

De asemenea, se verifică conformitatea legislației naționale cu regulile UE și cu Sistemul European al Băncilor Centrale. La toate cele cinci țări au fost identificate neconformități care necesită corectare.

Principala problemă tehnică

Obstacolul principal pentru toate țările rămâne lipsa participării la mecanismul cursului de schimb ERM II. Conform regulilor UE, o țară trebuie să fie în acest mecanism cel puțin doi ani fără fluctuații valutare majore înainte de a putea introduce euro.

Niveluri diferite de pregătire

În ciuda concluziei generale negative, nivelul de pregătire al țărilor variază. Cehia și Suedia îndeplinesc deja criteriile privind stabilitatea prețurilor, finanțele publice și ratele pe termen lung.

Raportul menționează, de asemenea, că țările din afara zonei euro rămân integrate economic în UE, însă unele dintre ele, inclusiv România, se confruntă cu vulnerabilități macroeconomice și probleme ale mediului instituțional.

Sprijinul populației

În ciuda dificultăților, sprijinul pentru euro în rândul populației rămâne ridicat. În medie, 52% dintre cetățenii celor cinci țări susțin trecerea la moneda unică.

Cel mai mare sprijin este înregistrat în Ungaria (80%) și România (65%), urmate de Suedia (51%), Polonia (43%) și Cehia (42%).

Majoritatea cetățenilor consideră, de asemenea, că euro are un impact pozitiv asupra economiilor țărilor din zona euro, iar introducerea sa ar aduce beneficii propriilor state.