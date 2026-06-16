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theins.ru logotheins
16 Iunie 2026, 21:32
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Rafinăria Moscovei din Kapotnia și-a oprit activitatea după un atac cu o dronă ucraineană

După ce o dronă ucraineană a lovit rafinăria „Gazprom Neft” din Kapotnia (Moscova), rafinăria și-a suspendat activitatea, transmite Reuters, citând două surse din industrie.

Rafinăria Moscovei din Kapotnia și-a oprit activitatea după un atac cu o dronă ucraineană.
Rafinăria Moscovei din Kapotnia și-a oprit activitatea după un atac cu o dronă ucraineană.

Potrivit datelor, lovitura a vizat instalația principală de prelucrare primară a petrolului, care asigură 53% din capacitatea întreprinderii. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a confirmat deteriorarea „obiectului” de pe teritoriul uzinei, fără a oferi detalii. Serviciile de urgență ale orașului au anunțat că incendiul a fost stins și că, aparent, activitatea întreprinderii nu a fost afectată, scrie theins.ru, citând reuters.com.

Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a scris pe Twitter (X) că lovitura a fost dată de la o distanță de 500 km. El a spus:

„Aceasta este un răspuns just la loviturile rusești — și la prelungirea războiului, care trebuie oprit”.

În paralel, „Tatneft”, a cincea cea mai mare companie petrolieră din Rusia, a impus restricții la vânzarea de combustibil în toate stațiile sale de alimentare din țară după atacul cu drone asupra rafinăriei sale TANECO din Tatarstan, pe 12 iunie. La una dintre stațiile din raionul Serpuhov, regiunea Moscova, o sursă a publicației a înregistrat o limită de 20 de litri de benzină sau 40 de litri de motorină pe vehicul, și doar pentru plata în numerar.

Numărul atacurilor cu drone ucrainene asupra rafinăriilor rusești s-a dublat de la începutul anului 2026, notează agenția, ceea ce a dus la întreruperi în prelucrarea petrolului și la scăderea producției de benzină, motorină și combustibil pentru avioane. Mai multe regiuni raportează deja întreruperi locale în aprovizionare, iar în Crimeea și alte teritorii ocupate ale Ucrainei la stațiile de alimentare se formează cozi de mai multe ore. Ministerul Energiei al Federației Ruse a fost nevoit să asigure săptămâna trecută agricultorii că există suficiente rezerve de combustibil pentru sezonul de recoltare.

Cu o zi înainte s-a raportat că autoritățile ruse au permis unor rafinării să comercializeze pe piața internă combustibil de clasa „Euro-5” cu caracteristici conforme standardului „Euro-3”. Măsura are scopul de a preveni destabilizarea pieței în contextul creșterii frecvenței atacurilor asupra infrastructurii petroliere.

Sursă
theins.ru logotheins
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