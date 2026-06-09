Rafinăria Lukoil din România rămâne închisă, deși reparațiile au fost finalizate.

Situația a devenit subiect de dispută între autoritățile române și companie, pe fondul sancțiunilor americane impuse Lukoil după începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, informează libertatea.ro.

Petrotel este una dintre cele patru rafinării de petrol din România și asigură aproximativ 21% din capacitatea țării de procesare a petrolului. În plus, Lukoil administrează o rețea de 321 de stații de alimentare cu combustibil în România.

În aprilie, fostul ministru al Energiei din România, Bogdan Ivan, declara că rafinăria ar putea fi deschisă în aproximativ 45 de zile după obținerea clarificărilor și excepțiilor necesare din partea SUA. Totuși, până în prezent, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei SUA (OFAC) nu a emis o licență oficială care să permită funcționarea întreprinderii.

Autoritățile române susțin că și-au îndeplinit obligațiile, făcând referire la o scrisoare a Trezoreriei SUA din 14 aprilie, care prevede o serie de excepții până la 29 octombrie 2026. Guvernul consideră că acest document este suficient pentru reluarea activității rafinăriei.

Reprezentanții Lukoil, însă, consideră că scrisoarea nu este suficientă și insistă asupra obținerii unei licențe oficiale OFAC. Compania a solicitat deja Ministerului Energiei din România să sprijine obținerea acestei autorizații.

Experții notează că repornirea rafinăriei este complicată nu doar de restricțiile sancțiunilor. Pentru reluarea activității sunt necesare finanțarea achizițiilor de petrol, contracte pentru transportul și procesarea materiilor prime, precum și cumpărători pentru produsele finite.

În prezent, stațiile de alimentare Lukoil din România primesc combustibil din surse externe, cel mai probabil de la rafinăria din Burgas, Bulgaria, care aparține tot grupului rus.

Menționăm că activitatea rețelei Lukoil din Moldova, care numără 110 stații de alimentare, a fost prelungită până la 29 octombrie 2026 pe baza unei noi licențe emise de autoritățile americane.