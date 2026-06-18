Rafinăria din Kapotna, din nou atacată: Incendii în oraș și în regiune.

Pe Internet sunt publicate imagini video care arată un incendiu vizibil și coloane de fum ridicându-se în zona rafinăriei de petrol din Kapotna.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a recunoscut că „mai multe drone au reușit să ajungă la Rafinăria de Petrol din Moscova”.

Sobianin a anunțat, de asemenea, despre „pagube minore” pe teritoriul pieței „Sadovod”. Primarul susține că peste 100 de drone au fost doborâte în apropierea capitalei, scrie dw.com.

În orașul Jukovski din regiunea Moscovei, o dronă a lovit un bloc de locuințe, a declarat guvernatorul. Resturi, potrivit acestuia, au căzut și în Elektrostal, în Liuberțî, în centrul comercial „Belaia Dacha”, unde a izbucnit un incendiu, precum și într-o asociație de grădinari din Cehov.

De asemenea, dronele au atacat o bază petrolieră în orașul Gukovo din regiunea Rostov. Potrivit guvernatorului regiunii, Iurie Slusari, au avut loc incendii pe teritoriul a două „obiective comerciale”, iar o locomotivă termică a fost avariată. Oficialul a raportat un mort și doi răniți.