rbc.ua
29 Mai 2026, 09:45
11 121
Racheta lui Jeff Bezos a explodat chiar în timpul testelor în SUA

Racheta Blue Origin New Glenn a explodat joi seara pe platforma de lansare de la Cape Canaveral, Florida. Compania producătoare a rachetei a anunțat că, în urma incidentului, nimeni nu a fost rănit.

„În timpul testului de astăzi cu foc cald am întâmpinat o anomalie. Toți angajații sunt în siguranță. Vom oferi actualizări de îndată ce vom afla mai multe”, se arată într-un comunicat al Blue Origin, transmite rbc.ua cu referire la cbsnews.com.

Compania Blue Origin trebuia să alimenteze racheta cu combustibil joi seara înainte de testul planificat al motoarelor rachetei.

Compania Blue Origin, deținută de fondatorul Amazon Jeff Bezos, a lansat cu succes luna trecută a treia rachetă New Glenn.

Această rachetă era pregătită pentru lansarea celei de-a patra misiuni New Glenn pe 4 iunie, pentru a lansa 48 de sateliți pentru serviciul de internet Amazon Leo, care concurează cu Starlink al lui Elon Musk.

După cum se știe, compania Blue Origin dezvoltă rachete, nave spațiale și tehnologii pentru zboruri suborbitale și orbitale. Cele mai cunoscute proiecte ale Blue Origin sunt racheta New Shepard pentru zboruri turistice în spațiu și racheta grea New Glenn pentru lansarea sateliților.

Blue Origin este unul dintre principalii concurenți ai SpaceX în industria spațială privată și colaborează cu NASA în programele lunare și spațiale. 

rbc.ua
