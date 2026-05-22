22 Mai 2026, 22:34
Qatar a trimis negociatori în Iran pentru a facilita un acord de pace
Grupul de negociatori din Qatar, în coordonare cu SUA, a sosit la Teheran pentru a rezolva problemele nerezolvate legate de acordul de pace cu Iranul.
Anterior, Doha a fost mediator în soluționarea mai multor conflicte internaționale, inclusiv în Gaza. Totuși, autoritățile din Qatar au refuzat să participe la procesul de negocieri privind Iranul după ce, în martie, teritoriul țării a fost lovit de armata iraniană, transmite reuters.com.
În aceeași lună, reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe al Qatarului, Majid ben Mohammed al-Ansari, a declarat că Doha susține căile diplomatice de soluționare a conflictului, însă a subliniat că țara nu va participa la negocieri. Potrivit Axios, ca mediatori au acționat Turcia, Egiptul și Pakistanul.