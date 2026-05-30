kommersant
30 Mai 2026, 09:25
15 224
Putin: Orice loc care reprezintă o amenințare împotriva Rusiei este considerat o țintă legitimă

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că locurile din care provine o amenințare militară directă reprezintă ținte legitime pentru Rusia.

Despre acest lucru a declarat el la o conferință de presă la Astana, răspunzând la o întrebare despre posibilitatea lansărilor de drone pe teritoriile rusești din Letonia, transmite kommersant.ru.

„Federația Rusă are toate mijloacele pentru a distruge complet pe oricine va încerca să facă acest lucru”, a subliniat președintele Rusiei.

Pe 19 mai, Serviciul de Informații Externe al Rusiei a anunțat planurile Forțelor Armate Ucrainene de a folosi teritoriile țărilor baltice pentru lovituri asupra Rusiei cu ajutorul dronelor. Serviciile de informații consideră că Ucraina ar fi trimis deja în Letonia militari ai Forțelor de Sisteme fără Pilot, care au fost dislocați pe unele baze militare ale țării.

Vladimir Putin a comentat, de asemenea, declarațiile recente ale șefului MAE al Lituaniei, Kęstutis Budrys. Pe 19 mai, într-un interviu, ministrul a declarat că NATO dispune de toate mijloacele pentru a „distruge complet” bazele rusești de apărare antiaeriană, dacă va fi necesar. „Federația Rusă are toate mijloacele pentru a distruge complet pe oricine va încerca să distrugă bazele de pe teritoriul său”, a afirmat Vladimir Putin.

kommersant.ru
