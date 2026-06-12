theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
bbc.com logobbc
12 Iunie 2026, 18:32
3 018
Copiază linkul
Link copiat

Putin: Numărul trupelor implicate în războiul cu Ucraina este de 700.000 de persoane

Cu ocazia Zilei Rusiei, președintele Vladimir Putin a avut o întâlnire la Kremlin cu cei pe care sursele oficiale îi numesc participanți la „operațiunea militară specială” (războiul din Ucraina) și „asaltatori”.

Putin: Numărul trupelor implicate în războiul cu Ucraina este de 700.000 de persoane
Putin: Numărul trupelor implicate în războiul cu Ucraina este de 700.000 de persoane

Printre altele, el a menționat numărul trupelor ruse implicate în conflict, transmite bbc.com.

„Este clar că avem acolo o grupare mare — peste 700.000 de persoane”, îl citează pe Putin „Interfax”.

La întâlnire a participat și ministrul Apărării, Andrei Belousov.

Putin a spus că știe ce probleme creează dronele pe front

La aceeași întâlnire cu militarii de la Kremlin, președintele Vladimir Putin a vorbit mult despre dronele de pe front, subliniind că a auzit că acestea reprezintă o problemă serioasă.

„În ceea ce privește lupta cu dronele, desigur, suntem pe deplin conștienți de acest lucru, iar comandanții voștri sunt pe deplin conștienți, ei ne spun mereu despre asta, în fiecare zi, credeți-mă, în fiecare zi, despre ce probleme ne creează dronele și cum văd ei înșiși posibilitatea de a depăși această problemă”, citează Putin agenția oficială TASS. El a adăugat că nu va intra în detalii.

„Știu ce înseamnă uneori să ridici capul când acele drone stau acolo ca muștele, înțelegeți?”, a adăugat el.

Separat, Putin a spus că Rusia dezvoltă drone cu inteligență artificială și drone FPV, precum și construiește propria grupare de sateliți pe orbită joasă pentru a înlocui Starlink.

„Biroul 1440” este o structură care se ocupă de această grupare de sateliți pe orbită joasă, a continuat Putin. „Nu este inferioară lui Starlink, poate chiar îl depășește. Problema este extinderea acestor capacități. Lucrăm în această direcție”, a spus președintele rus.

Sursă
bbc.com logobbc
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici