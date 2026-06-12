Putin: Numărul trupelor implicate în războiul cu Ucraina este de 700.000 de persoane

Printre altele, el a menționat numărul trupelor ruse implicate în conflict, transmite bbc.com.

„Este clar că avem acolo o grupare mare — peste 700.000 de persoane”, îl citează pe Putin „Interfax”.

La întâlnire a participat și ministrul Apărării, Andrei Belousov.

Putin a spus că știe ce probleme creează dronele pe front

La aceeași întâlnire cu militarii de la Kremlin, președintele Vladimir Putin a vorbit mult despre dronele de pe front, subliniind că a auzit că acestea reprezintă o problemă serioasă.

„În ceea ce privește lupta cu dronele, desigur, suntem pe deplin conștienți de acest lucru, iar comandanții voștri sunt pe deplin conștienți, ei ne spun mereu despre asta, în fiecare zi, credeți-mă, în fiecare zi, despre ce probleme ne creează dronele și cum văd ei înșiși posibilitatea de a depăși această problemă”, citează Putin agenția oficială TASS. El a adăugat că nu va intra în detalii.

„Știu ce înseamnă uneori să ridici capul când acele drone stau acolo ca muștele, înțelegeți?”, a adăugat el.

Separat, Putin a spus că Rusia dezvoltă drone cu inteligență artificială și drone FPV, precum și construiește propria grupare de sateliți pe orbită joasă pentru a înlocui Starlink.

„Biroul 1440” este o structură care se ocupă de această grupare de sateliți pe orbită joasă, a continuat Putin. „Nu este inferioară lui Starlink, poate chiar îl depășește. Problema este extinderea acestor capacități. Lucrăm în această direcție”, a spus președintele rus.