Putin: Criza combustibilului în Rusia nu va afecta războiul din Ucraina.

Atacurile dronelor ucrainene asupra infrastructurii petroliere din Rusia „nu pot influența evenimentele de pe front”, a declarat Vladimir Putin.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a comentat pentru prima dată lipsa combustibilului în țară din cauza atacurilor cu drone ucrainene asupra infrastructurii petroliere. După încheierea unei ședințe cu membrii guvernului, pe care a condus-o marți, 23 iunie, în regim de videoconferință, Putin a declarat că atacurile nu vor afecta situația de pe front, unde „trupele ruse eliberează un teritoriu după altul”, transmite dw.com.

În cadrul ședinței, președintele rus a ascultat rapoartele vicepremierilor Alexandr Novak și Marat Husnulîn. Novak a numit situația cu combustibilul pe piața internă „complicată, dar controlabilă”, iar deficitul în sine – „probleme logistice care apar periodic în anumite regiuni și la anumite benzinării”.

Lupta cu deficitul de combustibil în Rusia

Potrivit vicepremierului, guvernul „ia toate măsurile necesare” pentru a asigura consumatorii. Astfel, autoritățile au mărit deja „la maximum” capacitățile rafinăriilor rusești, au amânat reparațiile planificate ale uzinelor și au redus durata acestora. „O atenție specială” în problema aprovizionării cu combustibil este acordată Crimeei anexate și Sevastopolului, regiunilor de frontieră, Extremului Orient și Kaliningradului, a declarat Novak.

Husnulîn a spus că guvernul, împreună cu „autoritatea” Crimeei, a pregătit măsuri de sprijin de stat pentru întreprinderile din sectorul turistic, afectate de atacurile tot mai frecvente ale dronelor. În plus, se dezvoltă măsuri suplimentare pentru protejarea tuturor tipurilor de comunicații de transport „între Rusia și Crimeea”. Care anume, nu a precizat.

Putin a cerut minimizarea amenințărilor

După ce a ascultat rapoartele, Putin a încheiat ședința cu un discurs în care a spus că amenințările „pe care regimul de la Kiev încearcă să le creeze Rusiei” trebuie „să fie reduse la minimum”, în primul rând de către Ministerul Apărării al Federației Ruse. Potrivit lui, Forțele Armate ale Ucrainei au început să atace mai des Rusia cu drone pentru a relua negocierile de pace „din poziții de forță”.

El a îndemnat Ministerul Apărării, guvernul și autoritățile regionale să „lucreze ritmic” în condițiile amenințărilor atacurilor ucrainene. Totuși, „astfel de atacuri” ale Kievului, potrivit lui Putin, „nu pot influența evenimentele care au loc pe front” și doar stimulează militarii ruși „să îndeplinească sarcinile pe care țara le pune în fața lor”.