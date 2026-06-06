Putin: Am coborât la nivelul în care țările UE trăiesc de mulți ani.

Aproximativ același lucru a fost spus de Putin la SPIEF anul trecut: lumea se îndreaptă spre o ordine multipolară mai justă, iar Rusia ar avea de câștigat din această evoluție, în ciuda războiului și sancțiunilor, și chiar parțial datorită acestora, transmite dw.com.

Totuși, discursul lui Putin se remarcă prin ceva nou. În al cincilea an al agresiunii militare împotriva Ucrainei, starea economiei ruse s-a înrăutățit semnificativ, astfel că nu mai este posibil să se scoată din context anumite rezultate pozitive și să se construiască cu ușurință o imagine de stabilitate și succes. Câteva exemple caracteristice sunt prezentate în materialul DW.

„Cea mai mare transformare structurală a lumii”

O parte importantă a discursului Vladimir Putin a dedicat-o confruntării globale: pe de o parte – Occidentul, în special țările G7, pe de altă parte, cum a spus el, „uniunea noastră” BRICS. În viziunea lumii descrisă de Putin, Occidentul își pierde treptat influența, în timp ce BRICS devine din ce în ce mai puternic de la an la an.

Pentru a-și susține tezele, liderul de la Kremlin a adus numeroase evaluări ale experților. În special, a menționat că în ultimii cinci ani contribuția țărilor BRICS la creșterea PIB-ului mondial a fost de 49%, în timp ce țările G7 au asigurat doar 18%. Până la sfârșitul deceniului, ritmul de creștere al statelor G7 ar trebui să fie „în cel mai bun caz” de 1,5% pe an, iar al țărilor BRICS – în medie 4%.

Membrii BRICS într-adevăr depășesc participanții G7 în contribuția la creșterea economică globală. Dar ar trebui precizat că nu este o competiție între două blocuri, ci o logică naturală a dezvoltării celor care recuperează. Economiile mature, considerate dezvoltate, au în mod normal ritmuri de creștere mai mici decât cele în curs de dezvoltare. Acestea din urmă pur și simplu au mai mult spațiu pentru creștere.

În plus, Putin ar fi putut adăuga că creșterea BRICS este asigurată în principal de doar două țări. Astfel, conform prognozei Fondului Monetar Internațional (FMI), contribuția Chinei la creșterea globală în 2026 va fi de 27,8%, iar a Indiei – 17,2%. Împreună – peste 40%. Ambele state colaborează activ cu țările occidentale (și datorită acestui fapt cresc), însă între ele, în ciuda apartenenței la BRICS, relațiile nu sunt cele mai simple.

„Furtul rezervelor internaționale ale Rusiei a afectat negativ pozițiile dolarului și euro”

În aceeași logică a confruntării globale, Vladimir Putin a vorbit și despre starea finanțelor mondiale. Potrivit lui, multe țări au început să reducă activele în jurisdicțiile occidentale și să efectueze plăți în monede naționale, temându-se că, după Rusia, vor fi supuse sancțiunilor și înghețării rezervelor.

„Motivările (pentru sancțiuni – n.r.) pot fi diferite, ele se vor găsi întotdeauna: în cazul nostru – conflictul din Ucraina, în alt caz – conflictul din Orientul Mijlociu, conflicte în Africa, chiar și atitudinea față de comunitățile LGBT”, a avertizat președintele rus.

Dar în această declarație există doar o parte de adevăr. Țările BRICS folosesc într-adevăr tot mai mult monedele naționale – însă în primul rând în tranzacțiile între ele. În general, poziția dolarului american este stabilă. Conform datelor SWIFT, citate de Bloomberg, la sfârșitul anului 2025 dolarul american reprezenta peste 50% din plățile internaționale – mai mult decât în anul precedent. Urmau, la mare distanță, euro (22%), lira sterlină, dolarul canadian, yenul și, în final, yuanul chinezesc.

Așadar, Rusia, care încearcă să efectueze plăți în ruble și păstrează o parte semnificativă a rezervelor în această monedă, nu conduce un nou trend mondial. Din cauza sancțiunilor, pur și simplu nu are altă opțiune.

„Am ajuns la nivelul la care trăiesc țările UE”

În primii ani ai războiului, Vladimir Putin a subliniat de mai multe ori că ritmul de creștere al PIB-ului în Rusia este mai mare decât în SUA și UE. Dar în 2025 economia rusă a crescut doar cu 1%. În 2026, conform prognozei Ministerului Dezvoltării Economice, se așteaptă o creștere de 0,4%. Cu alte cuvinte – stagnare.

Oricât de greu ar fi fost, Putin a reușit totuși să prezinte chiar și aceste cifre într-o lumină pozitivă. „Auzim critici din toate părțile că la noi în economie totul este „în scădere”. Da, dar am ajuns la nivelul la care trăiesc țările din zona euro de mulți ani”, a declarat el.

Această afirmație este adevărată doar cu mari rezerve. Ritmul mediu anual de creștere al PIB-ului în Uniunea Europeană în perioada 2005-2024, conform datelor Eurostat, a fost de 1,3%. În 2026 Comisia Europeană așteaptă o creștere de 1,1% – după o creștere de 1,5% în 2025. În Rusia dinamica va fi totuși mai slabă. Nici nu mai vorbim că ritmuri comparabile de creștere pentru o economie dezvoltată ca cea a UE și o economie în curs de dezvoltare ca Rusia nu sunt un motiv de optimism.

Ca condiție pentru ritmuri „sustenabile” de creștere, Putin a numit investițiile, ceea ce este logic. Dar nu a precizat că companiile rusești reduc acum investițiile în dezvoltare: fondurile proprii nu sunt suficiente, iar cele împrumutate nu sunt accesibile din cauza ratei cheie ridicate. În ansamblu, în 2025 investițiile în capitalul fix, conform estimărilor Rosstat, au scăzut cu 2,3%. În primul trimestru al anului 2026 declinul s-a accelerat brusc – până la 14,3%.

„Încrederea în Occident este subminată și de starea tristă a finanțelor publice ale acestuia”

Aceeași metodă — compararea cu economiile dezvoltate fără a ține cont de context — a fost folosită de Vladimir Putin și în alte rânduri. De exemplu, când a vorbit despre șomajul record scăzut: un nivel atât de redus ca în prezent (2,2%) nu a mai existat niciodată. Totuși, acesta nu este neapărat un motiv de laudă: deficitul de forță de muncă a devenit unul dintre factorii-cheie care limitează creșterea economiei ruse. Despre acest lucru vorbesc nu doar experții, ci și oficiali de rang înalt din Rusia.

Un exemplu mai puțin evident este datoria publică redusă. Din cuvintele lui Putin pare că este mulțumit de acest fapt: „Datoria publică a zonei euro în 2025 a crescut la 81,7% din PIB. Cele mai rele cifre cunoscute: Grecia – 146%, Italia – 137%, Franța – 115%, Belgia – 108%. Rusia, apropo, are 16,4%. Dar această cifră este fluctuantă... Unii dintre experții noștri indică cifra de 15,8%. Dar, în orice caz, este o valoare incomparabilă.”

În practică, datoria publică a Rusiei, deși rămâne scăzută în comparație cu țările dezvoltate, creează deja probleme autorităților. Fiind tăiată de pe piețele mondiale de capital, Rusia este nevoită să se împrumute intern. Și aceste împrumuturi sunt costisitoare: din nou, din cauza ratei cheie ridicate. Conform datelor de la începutul lunii iunie, serviciul datoriei pe termen lung costă Rusia aproape 15% anual, în timp ce UE – doar 3,5%.

În 2025 cheltuielile bugetului Rusiei pentru serviciul datoriei publice au fost de 3,2 trilioane de ruble. În 2026 acestea vor crește la 3,9 trilioane de ruble, sau 1,7% din PIB. Este mult sau puțin? Este mai mult decât cheltuielile pentru educație și sănătate, luate împreună. Despre acest lucru Putin, însă, nu a spus nimic.