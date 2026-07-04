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meduza.io logomeduza
4 Iulie 2026, 09:25
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Putin a ordonat continuarea atacurilor masive asupra Ucrainei

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avut o ședință cu militarii ruși la unul dintre punctele de comandă ale grupării unite a trupelor Federației Ruse.

Putin a ordonat continuarea atacurilor masive asupra Ucrainei.
Putin a ordonat continuarea atacurilor masive asupra Ucrainei.

Despre vizită a anunțat Kremlinul. Transmisiunea întâlnirii a fost difuzată de canalele federale și agențiile de presă de stat, transmite meduza.io.

În cadrul ședinței, șeful Statului Major al Forțelor Armate ale Federației Ruse, Valeri Gherasimov, i-a raportat lui Putin despre situația de pe front. Printre altele, el a declarat că trupele rusești au capturat complet orașul Konstantinovka din regiunea Donețk a Ucrainei (sau, cum consideră autoritățile ruse, în autoproclamata „RPD”).

Putin a declarat că teritoriul autoproclamatei „Republici Populare Lugansk” este ocupat în totalitate și că trupele ruse au avansat semnificativ în teritoriul așa-numitei „RPD”. El a afirmat că preluarea controlului asupra orașului Konstantinovka reprezintă primul, dar importantul pas spre cucerirea nodului defensiv Slaviansk–Kramatorsk al armatei ucrainene.

Luptele pentru Konstantinovka continuă din octombrie 2025. În ultimele săptămâni, atacatorii ruși au fost observați în toate zonele orașului, însă în interiorul acestuia mai rămâneau poziții ale Forțelor Armate Ucrainene. În regiunea Lugansk, probabil că Forțele Armate Ucrainene continuă să controleze satul Grekova. Până acum nu au fost publicate dovezi privind capturarea acestui sat de către Forțele Armate ale Federației Ruse.

De asemenea, în timpul ședinței, Putin a amenințat Ucraina cu „extinderea zonei de securitate” în regiunile de frontieră.

„Cu cât inamicul va încerca să lovească mai mult obiective civile din Rusia, cu atât va trebui creată o zonă de securitate mai largă pe teritoriul vecin”, a declarat președintele rus.

El a îndemnat, de asemenea, militarii să continue să efectueze lovituri masive asupra Ucrainei și a cerut să fie analizate care țări occidentale sunt „instigatoare la continuarea ostilităților”.

„Această analiză ne este necesară pentru a putea lua decizii responsabile în viitor”, a adăugat președintele Federației Ruse.

Ucraina nu a comentat declarațiile lui Putin și ale militarilor ruși, precum nici nu a raportat despre predarea orașului Konstantinovka.

Autoritățile și militarii ruși au declarat anterior de mai multe ori despre capturarea unor localități din Ucraina, însă aceste afirmații nu sunt întotdeauna confirmate de date obiective. De exemplu, militarii ruși au anunțat deja în aprilie 2026 încheierea „eliberării” regiunii Lugansk.

Sursă
meduza.io logomeduza
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