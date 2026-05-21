Punerea sub acuzare a lui Raul Castro ar putea duce la un război între SUA și Cuba.

Declarația a fost făcută de fostul diplomat, ex-consilierul șefului Casei Albe pentru afaceri ale emisferei occidentale, Ricardo Zuniga.

Potrivit acestuia, Raul Castro este întruchiparea vie a revoluției. Zuniga a menționat că aducerea de acuzații pentru a pune presiune pe Cuba și a obține un acord poate avea efectul opus, scrie cnn.com.

„În cele din urmă, dezamăgirea de ambele părți poate duce la conflict doar pentru că Washingtonul încetează comunicarea cu guvernul cubanez prin această inculpare”, a adăugat fostul diplomat într-un interviu pentru CNN.

Pe 20 mai, SUA au anunțat aducerea de acuzații împotriva lui Raul Castro, acestea fiind legate de un incident din 1996, când Forțele Aeriene ale Cubei au doborât avioane aparținând emigranților cubanezi din Miami. Unul dintre capetele de acuzare este conspirație pentru uciderea cetățenilor americani, iar alte două capete vizează distrugerea avioanelor.

„A fost emis un mandat de arestare pe numele său, așa că ne așteptăm să se prezinte aici de bunăvoie sau prin alte mijloace”, a declarat procurorul general interimar al SUA, Todd Blanche.

Președintele în exercițiu al Cubei, Miguel Díaz-Canel, a subliniat că țara a acționat legal și și-a apărat teritoriul doborând acele avioane. Potrivit acestuia, acuzațiile sunt menite să justifice acțiunile militare împotriva Cubei.