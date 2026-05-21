theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
21 Mai 2026, 13:51
8 838
Copiază linkul
Link copiat

Punerea sub acuzare a lui Raul Castro ar putea duce la un război între SUA și Cuba

SUA au formulat acuzații împotriva fostului președinte al țării, Raul Castro. Acest pas ar putea duce la un conflict între Washington și Havana.

Punerea sub acuzare a lui Raul Castro ar putea duce la un război între SUA și Cuba.
Punerea sub acuzare a lui Raul Castro ar putea duce la un război între SUA și Cuba.

Declarația a fost făcută de fostul diplomat, ex-consilierul șefului Casei Albe pentru afaceri ale emisferei occidentale, Ricardo Zuniga.

Potrivit acestuia, Raul Castro este întruchiparea vie a revoluției. Zuniga a menționat că aducerea de acuzații pentru a pune presiune pe Cuba și a obține un acord poate avea efectul opus, scrie cnn.com.

„În cele din urmă, dezamăgirea de ambele părți poate duce la conflict doar pentru că Washingtonul încetează comunicarea cu guvernul cubanez prin această inculpare”, a adăugat fostul diplomat într-un interviu pentru CNN.

Pe 20 mai, SUA au anunțat aducerea de acuzații împotriva lui Raul Castro, acestea fiind legate de un incident din 1996, când Forțele Aeriene ale Cubei au doborât avioane aparținând emigranților cubanezi din Miami. Unul dintre capetele de acuzare este conspirație pentru uciderea cetățenilor americani, iar alte două capete vizează distrugerea avioanelor.

„A fost emis un mandat de arestare pe numele său, așa că ne așteptăm să se prezinte aici de bunăvoie sau prin alte mijloace”, a declarat procurorul general interimar al SUA, Todd Blanche.

Președintele în exercițiu al Cubei, Miguel Díaz-Canel, a subliniat că țara a acționat legal și și-a apărat teritoriul doborând acele avioane. Potrivit acestuia, acuzațiile sunt menite să justifice acțiunile militare împotriva Cubei.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici