Protestele din cauza interdicției de export de oi și capre au degenerat în ciocniri în România.

Fermierii se opun interzicerii exportului de animale vii, susținând că această măsură îi aduce în pragul falimentului, informează Antena3 CNN.

Participanții la protest au cerut o întrevedere cu conducerea ANSVSA, pentru a primi explicații privind gestionarea crizei și blocarea exportului. Încercând să intre în clădirea instituției, o parte dintre protestatari a încercat să pătrundă în interior. Între fermieri și jandarmi au izbucnit ciocniri, după care angajații forțelor de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru dispersarea participanților la acțiune.

Protestul a urmat după ce Comisia Europeană a interzis exportul de oi și capre până pe 31 decembrie 2026, ca urmare a identificării unui focar de boală în județul Mureș și a răspândirii bolii pe teritoriul României.

Potrivit crescătorilor de animale, această decizie a blocat livrările exact în momentul în care exportul către țările arabe a fost reluat. În anul curent, volumul acestuia a fost estimat la peste 300 de milioane de euro.

Fermierii acuză autoritățile române de gestionare ineficientă a crizei veterinare și cer, de urgență, ridicarea restricțiilor privind exportul, plata despăgubirilor pentru pierderile suferite, precum și demiterea conducerii ANSVSA, pe care o consideră responsabilă pentru eșecul negocierilor cu instituțiile europene.

Pentru anularea restricțiilor, Comisia Europeană solicită implementarea unor măsuri stricte de monitorizare a situației și vaccinare a efectivelor.

În cadrul ANSVSA au anunțat lansarea unui program de vaccinare gratuită pentru aproximativ 1,2 milioane de oi și capre. Totuși, imunizarea va fi efectuată doar în zonele cu risc ridicat din județele Constanța și Tulcea, nu în toată țara. În prima etapă se preconizează utilizarea a 300 de mii de doze de vaccin, iar alte 900 de mii de doze vor fi livrate ulterior cu sprijinul Comisiei Europene.

O parte dintre fermieri se opune unei astfel de abordări și avertizează că tergiversarea soluționării crizei poate duce la pierderi ireversibile pentru sectorul oieritului din România.



