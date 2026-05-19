Proteste în masă din cauza scumpirii carburanților în Kenya: Sunt victime.

Autoritățile au confirmat decesul a patru persoane, iar câteva zeci au fost rănite. Mass-media locală a raportat despre „bande” care blochează drumurile și cer bani șoferilor pentru trecere.

La grevă participă, printre alții, asociațiile proprietarilor de microbuze. Transportul public nu a funcționat din 18 mai în multe orașe ale țării, inclusiv Nairobi, Mombasa, Nakuru, Ruiru. În același timp au avut loc demonstrații de masă, pentru dispersarea cărora poliția a folosit forța. Ministrul de Interne al Keniei, Kipchumba Murkomen, a anunțat că patru persoane au murit, iar alte 30 au fost rănite. Poliția a reținut aproximativ 350 de participanți la proteste în mai multe orașe, scrie Daily Nation.

„Demonstrația nu a fost pașnică, a declarat, la rândul său, un reprezentant al administrației din Nairobi. Participanții erau înarmați. Au blocat drumul cu pietre”.

După tulburările de masă și nemulțumirea mediului de afaceri, care a paralizat activitatea transportului public în Kenya, Autoritatea pentru Reglementarea Energiei și Industriei Petroliere din Kenya a anunțat scăderea prețurilor la motorină. Prețul benzinei a fost decis să rămână neschimbat pentru moment. În același timp, prețul la kerosen a fost majorat.

Daily Nation scrie că companiile de transport nu au întrerupt încă greva. Localnicii se deplasează pe jos sau încearcă să găsească microbuzele puține care continuă să circule prin orașe.