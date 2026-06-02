Proteste în Kenya împotriva unui centru de carantină al SUA pentru bolnavii de Ebola.

Despre acest lucru scrie agenția Reuters, citând localnicii.

Anterior, oficiali americani de rang înalt au declarat că la baza aeriană din districtul Laikipia va fi creat un centru cu 50 de paturi pentru americanii care au intrat în contact cu virusul, dar care încă nu prezintă simptome. Guvernul Kenyei a confirmat apariția unui astfel de centru de carantină, menționând că face parte dintr-o inițiativă mai amplă de consolidare a sistemelor de răspuns la situații de urgență, informează rtvi.com.

Totuși, pe 29 mai Curtea Supremă din Nairobi a suspendat implementarea planurilor de creare a centrului.

„Prin prezenta se emite o ordonanță care interzice pârâților să creeze, să pună în funcțiune, să sprijine sau să aprobe crearea oricăror instituții pentru detectarea cazurilor de infectare cu virusul Ebola, carantină, izolare sau tratament în Kenya”, se arată în decizie.

Anterior, instanța a primit o cerere din partea organizației kenyene pentru drepturile omului „Institutul Katiba”, care a menționat că centrul de carantină ar putea reprezenta o amenințare pentru siguranța publică.

„Obiectivul trebuia să înceapă activitatea vinerea trecută. La sfârșitul săptămânii trecute și în weekend, în Nanyuki au avut loc numeroase zboruri cu avioane militare, ceea ce, potrivit diplomaților și experților, a făcut parte din pregătirile continue ale SUA pentru crearea centrului de carantină, în ciuda deciziei instanței”, scrie Reuters.

Focarul de febră Ebola, cauzat de tulpina Bundibugyo, a fost înregistrat la mijlocul lunii mai. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat stare de urgență la nivel internațional. Potrivit celor mai recente date, în Republica Democrată Congo, unde se află focarul, au fost înregistrate peste 900 de cazuri suspecte de Ebola, inclusiv 223 decese.