Proteste în Albania din cauza unui complex turistic legat de ginerele lui Trump.

Joi, în fața clădirii Parlamentului Albaniei au izbucnit ciocniri între poliție și protestatari care se opun construirii unui complex turistic legat de familia președintelui SUA, Donald Trump.

Protestele au început la sfârșitul lunii mai împotriva construcției planificate a unui hotel de lux, legat de fiica lui Trump, Ivanka, și soțul ei Jared Kushner, într-o rezervație naturală din Zvërnec, situată pe coasta de sud-vest a Albaniei, transmite eurointegration.com.ua.

Deja pentru a doua oară în această săptămână, mulțimea s-a adunat în fața clădirii Parlamentului pentru a-și exprima protestul față de legislatori și pentru a bloca intrarea în clădire. Forțele speciale i-au îndepărtat, ceea ce a dus la ciocniri și arestări.

Poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea, iar unii protestatari au încercat să treacă prin cordoanele forțelor de ordine.

Potrivit poliției, nouă ofițeri au fost răniți în urma aruncării de diverse obiecte de către protestatari, însă numărul exact al celor reținuți nu a fost confirmat de instituție. Mass-media locală a raportat că au fost reținute până la 20 de persoane.

De asemenea, au fost surprinse persoane care spărgeau geamurile unei mașini de poliție pustie, aflate pe o stradă din apropiere, în timp ce mulțimea era împinsă de lângă clădirea Parlamentului.

Marți au fost reținute șase persoane, când demonstranții au aruncat cu ouă în mașinile deputaților.

Acest val de violență contrastează puternic cu adunările zilnice, în mare parte pașnice, care au adunat mii de oameni pe străzi încă de la începutul mișcării.

Planul de construcție a complexului turistic a fost făcut public pentru prima dată în 2024, dar un nou val de proteste a izbucnit după ce, la sfârșitul lunii mai, pe plaje au apărut garduri din sârmă ghimpată și buldozere.

Protestul împotriva proiectului a devenit catalizatorul indignării legate de presupusa corupție: manifestanții cer demisia prim-ministrului Edi Rama din cauza a ceea ce numesc lipsă de transparență.