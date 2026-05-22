Protestatarii din Congo au incendiat un centru de tratament pentru febra Ebola.

Spitalul mobil a fost incendiat de rudele unei persoane decedate din cauza Ebola, cărora li s-a interzis să ridice trupul.

Provincia Ituri, unde a avut loc incidentul, a devenit epicentrul izbucnirii unui nou tulpini de Ebola. Corpurile celor decedați pot fi contagioase. Regulile stabilite pentru înmormântare contravin obiceiurilor locale, ceea ce a dus la proteste în regiune. În plus, locuitorii sunt îngrijorați de eficiența insuficientă a sistemului de sănătate, scrie apnews.com.

Potrivit celor mai recente date ale autorităților din Republica Democrată Congo, cel puțin 160 de persoane au murit după izbucnirea focarului de Ebola. În două provincii au fost identificate 671 de cazuri suspecte de infectare cu virusul. ONU a raportat, de asemenea, un deces și un caz de infectare în vecina Uganda.