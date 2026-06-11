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logos.press.md logologos
11 Iunie 2026, 11:45
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Proprietarii terenurilor situate de-a lungul drumurilor vor fi obligați să mute sau să demoleze căile de acces

Proprietarii terenurilor situate de-a lungul drumurilor vor fi obligați să demoleze sau să reamenajeze, în termen de o lună și, dacă este necesar, pe cheltuiala proprie, calea de acces.

Proprietarii terenurilor situate de-a lungul drumurilor vor fi obligați să mute sau să demoleze căile de acces.
Proprietarii terenurilor situate de-a lungul drumurilor vor fi obligați să mute sau să demoleze căile de acces.

Această obligație apare în cazul modernizării drumului public, după primirea unei notificări de la administratorul drumului, informează logos-pres.md.

După expirarea termenului indicat, administratorul va avea dreptul să demoleze obiectele amplasate fără autorizație sau în condiții care încalcă prevederile acesteia. Cheltuielile pentru demolare vor fi suportate de proprietarul terenului.

O astfel de prevedere este inclusă în proiectul elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Modificările sunt legate de frecvența crescută a fenomenelor meteorologice extreme și necesitatea protejării infrastructurii rutiere împotriva distrugerii.

Se propune, de asemenea, clarificarea unor noțiuni, reglementarea aspectelor legate de terenurile adiacente drumurilor, precizarea drepturilor și obligațiilor administratorilor de drumuri și introducerea unui mecanism de restricții temporare în cazul emiterii avertizărilor meteorologice, printre altele.

În plus, locuitorii localităților prin care trec drumurile publice vor fi obligați să întrețină în stare corespunzătoare accesul către curți, spațiile verzi și trotuarele situate în fața caselor și terenurilor care le aparțin.

Controlul respectării acestor obligații va fi exercitat de autoritățile locale. Acestea vor primi dreptul de a emite dispoziții pentru respectarea lor și, dacă este necesar, de a aplica sancțiunile prevăzute de lege.

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