Proiectul ginereului lui Trump ar putea pune în pericol aderarea Albaniei la UE

Motivul este un proiect controversat al complexului turistic al lui Jared Kushner, care contravine normelor ecologice ale blocului.

Comisia Europeană avertizează autoritățile albaneze să nu facă pași pripiți, deoarece construcțiile pe coasta de sud pot costa scump țara. Respectarea normelor de mediu ale UE este o condiție obligatorie pentru aderare. Proiectul ginereului lui Donald Trump pune în pericol închiderea capitolului „verde” 27 în negocieri, scrie rbc.ua citând politico.eu.

„Albania trebuie să se abțină de la acțiuni care ar putea submina îndeplinirea criteriilor de închidere, iar noi așteptăm ca autoritățile albaneze să acționeze fără întârziere”, a declarat un reprezentant al Comisiei Europene.

UE insistă asupra alinierii complete a legislației referitoare la directivele privind păsările și habitatele. Bruxelles-ul cere anularea modificărilor la Legea ariilor protejate. De asemenea, oficialii solicită încetarea aplicării legii privind investițiile strategice.