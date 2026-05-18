Profesorii au blocat intrarea în templul Sagrada Familia în timpul grevei din Barcelona.

În Catalonia, profesorii au început o nouă săptămână de greve pe fondul discuțiilor privind bugetul regional și negocierile legate de problemele din domeniul educației. Întâlnirea anterioară dintre reprezentanții guvernului regional și sindicate, care a avut loc joia trecută, s-a încheiat fără un rezultat satisfăcător, transmite eurointegration.com.ua cu referire la elpais.com.

De această dată, protestatarii au decis să renunțe la blocarea intrărilor în Barcelona, dar au închis accesul către Sagrada Familia, ceea ce poate afecta planurile turiștilor.

Profesorii au format un „lanț viu”, prin care au transmis bănci și scaune de la cea mai apropiată școală până la catedrală, amenajând o clasă improvizată pe stradă.

Coorganizatorii afirmă că Barcelona trebuie să „investescă mai puțin în turism și mai mult în respectarea drepturilor fundamentale, cum ar fi dreptul la educație”.

În ultimele săptămâni, profesorii spanioli au protestat nu doar în Catalonia – manifestații au avut loc și în Valencia și Madrid. Cadrele didactice se plâng de numărul excesiv de elevi pe un singur profesor, condiții neconfortabile în instituții și lipsa asistenților pentru elevii cu nevoi speciale.