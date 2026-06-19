Producătorul lui Drake și Beyoncé, Tay Keith, a fost găsit mort în apartamentul său: El avea 29 de ani.

Producătorul muzical Tay Keith (numele real Brytavious Chambers) a fost găsit mort în apartamentul său din Nashville, SUA.

Despre acest lucru a anunțat serviciul de presă al poliției orașului pe rețeaua socială X. El avea 29 de ani. Polițiștii nu au găsit semne de moarte violentă. Cauza decesului este în curs de stabilire.

Producătorul este originar din Memphis, Tennessee. A colaborat cu Drake, Travis Scott, Beyoncé, Eminem și alți artiști. În 2019 a fost nominalizat la premiul Grammy pentru piesa „Sicko Mode” a lui Travis Scott, iar în 2024 – pentru melodia „Rich Flex” a lui Drake și 21 Savage.

Tay Keith a câștigat de trei ori premiul BMI R&B/Hip-Hop Awards ca producător al anului. Ultima dată – în 2024, pentru munca la piesele „First Person Shooter” a lui Drake, „Meltdown” a lui Travis Scott cu participarea lui Drake și „Circo Loco” a lui Drake și 21 Savage.