Procurorul general al Ucrainei a părăsit țara după declarații scandaloase

Procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko, a confirmat informația potrivit căreia nu se află în țară, însă a declarat că este în prezent „în deplasare de serviciu”.

Potrivit acestuia, în cadrul călătoriei, el „va avea o serie de întrevederi cu partenerii internaționali”, în timpul cărora intenționează să îi „informeze despre situația din sistemul organelor anticorupție ale Ucrainei”, relatează rbc.ua

În special, Kravcenko vrea să vorbească despre, după cum susține el, „semnele concentrării unei influențe necontrolate și riscurile pentru suveranitatea de stat, supremația legii și instituțiile democratice ale Ucrainei”.

Amintim că procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko, a semnat suspiciunea împotriva directorului Biroului Național Anticorupție, Semen Krivonos, și l-a îndemnat să demisioneze.

„Îl suspectez pe el (pe Semen Krivonos - n.red.) de falsificarea unor documente oficiale pentru obținerea unui avantaj necuvenit în proporții deosebit de mari”, a declarat Kravcenko.

Potrivit procurorului general, lui Krivonos i se impută, de asemenea, adoptarea fictivă a unui copil, prin care acesta ar fi încercat să creeze artificial temeiuri pentru a evita răspunderea în instanță.

Kravcenko a subliniat că este sigur de materialele colectate și este gata să le facă publice.

O altă suspiciune, potrivit lui Kravcenko, vizează o persoană apropiată de șeful Procuraturii Anticorupție Specializate, Oleksandr Klimenko.

Este vorba despre influențarea judecătorilor Înaltei Curți Anticorupție (VAKS), oferirea unor avantaje necuvenite acestora, precum și facilitarea eschivării de la mobilizare.

Tocmai această cauză penală, susține procurorul general, a constituit adevăratul motiv al percheziției nocturne la Oficiul Procurorului General.

La 4 septembrie, NABU și SAP au anunțat deconspirarea unei organizații criminale în cadrul Oficiului Procurorului General.

Potrivit anchetei, membrii grupării asigurau „protecția” unei rețele de centre de apel frauduloase și se ocupau de legalizarea bunurilor obținute.

Între timp, la 6 septembrie, procurorul general Ruslan Kravcenko a declarat că nu are nicio legătură cu această activitate.

El a dispus suspendarea din funcție a angajatului implicat și verificarea activității departamentului respectiv.

La 8 septembrie, președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, s-a întâlnit cu Kravcenko și cu șefii NABU și SAP.

După această discuție, procurorul general și-a depus cererea de demisie, iar demersul a fost transmis Radei Supreme.