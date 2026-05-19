Procuratura UE suspectează Grecia de utilizare necorespunzătoare a milioanelor de euro.

Potrivit Politico, este vorba despre fonduri pentru construirea a două centre pentru primirea și cazarea migranților, evaluate de Grecia la 11,3 milioane de euro.

Doi oficiali greci, sub protecția anonimatului, au declarat publicației că procuratura are multe întrebări legate de costul foarte ridicat al construcției și de condițiile de selectare a contractorilor. Astfel, contractele pentru construcție au fost atribuite companiilor private fără licitație publică, iar costul final al construcției a fost de 15 ori mai mare decât în cazul proiectelor similare. Procuratura europeană a promis pentru Politico că va oferi detalii despre anchetă mai târziu, „când va avea ceva de spus”.

Contractele suspecte au fost atribuite în 2020, în perioada pandemiei COVID-19, două companii care trebuiau să construiască două centre de cazare, cu o capacitate totală de 3.000 de migranți. Costul construcției unuia dintre ele a fost inițial estimat la 4,3 milioane de euro, dar ulterior prețul a crescut cu 1,7 milioane de euro. Al doilea centru a crescut de la 3,6 milioane la 5,3 milioane de euro. Comparativ cu proiectele similare din Grecia, diferența de costuri varia între 5% și 288%.