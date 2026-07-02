Potrivit Procuratura Germaniei, în spatele actului de sabotaj din 2022 asupra gazoductelor „Nord Stream” și „Nord Stream 2”, care leagă Rusia de Europa, s-ar fi aflat autorități de stat din Ucraina.

Conform acestor date, cetățeanul Ucrainei Serghei K. și șase complici ai săi au acționat la ordinul de la Kiev, informează dw.com.

La momentul comiterii actului de sabotaj, Serghei K. era „ofițer al armatei ucrainene”, iar complicii săi – „militari”, iar distrugerea SP-1 și SP-2 a fost ordonată cu scopul de a „opri complet livrările de gaze prin aceste conducte și de a priva Rusia de posibilitatea de a folosi veniturile din comerțul cu gaze naturale pentru finanțarea acțiunilor militare”, se mai arată în declarație.

Anterior s-a raportat că principalul suspect în acest caz, Serghei K., respinge acuzațiile. El a fost reținut în vara anului 2025 în Italia, ulterior extrădat în Germania și în prezent se află în arest preventiv la Hamburg. La 1 iulie, Procuratura Federală a Germaniei i-a adus acuzații pentru atac asupra infrastructurii civile energetice.