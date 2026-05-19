19 Mai 2026, 22:25
Procuratura din Spania a solicitat o cauțiune de un milion de euro pentru fiul fondatorului Mango
Procuratura din Spania a solicitat o cauțiune de un milion de euro pentru Jonathan Andic, fiul arestat al fondatorului brandului Mango, Isak Andic.
„Procuratura a cerut judecătorului să stabilească o cauțiune în valoare de un milion de euro pentru eliberarea lui Jonathan Andic, fiul fondatorului Mango, Isak Andic”, se arată în material, transmite efe.com.
În același timp, familia lui Isak Andic a luat apărarea lui Jonathan și a declarat că este absolut convinsă de nevinovăția sa.