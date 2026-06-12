Prințesa Thailandei a murit la 47 de ani, după aproape patru ani petrecuți în comă.

Prințesa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati, cunoscută ca prințesa Pa, și-a pierdut cunoștința în decembrie 2022 în timpul unei vizite într-unul dintre parcurile naționale ale țării. Ea a fost transportată cu elicopterul la un spital din Bangkok, unde a rămas până la deces. Fiica cea mare a regelui nu și-a recăpătat conștiința, scrie meduza.io, citând reuters.com.

Prințesa Pa s-a născut pe 7 decembrie 1978. După ce a studiat la Universitatea Cornell din SUA, unde a obținut diplome de master și doctor în drept, prințesa a lucrat ca procuror în Oficiul Procurorului General al Thailandei. Între 2012 și 2014 a fost ambasador în Austria, Slovenia și Slovacia, apoi s-a întors în Oficiul Procurorului General al Thailandei.

În 2017, Comisia ONU pentru Prevenirea Criminalității și Justiția Penală a numit-o pe prințesă ambasador al bunăvoinței pentru statul de drept în Asia de Sud-Est.

Fiica cea mare a regelui s-a implicat activ în apărarea drepturilor femeilor încarcerate.

În 2021, prințesa Pa a primit gradul de general și o funcție în Comandamentul Regal de Securitate – o structură independentă de Ministerul Apărării din Thailanda, care asigură securitatea familiei regale.

După decesul prințesei, scrie Reuters, în Thailanda va fi declarat doliu național.

Prințesa Pa a fost una dintre cei trei copii ai lui Maha Vajiralongkorn care puteau revendica tronul. Moștenitorul tronului este Dipangkorn Rasmijoti, fiul regelui din cea de-a treia căsătorie.