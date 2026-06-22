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eurointegration.com.ua logoeurointegration
22 Iunie 2026, 19:36
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Principalul rival al lui Starmer a depus jurământul în Parlament

Primarul orașului Manchester, Andy Burnham, singurul candidat la funcția de lider al Partidului Laburist după demisia lui Keir Starmer, a depus jurământul ca membru al Parlamentului Regatului Unit.

Principalul rival al lui Starmer a depus jurământul în Parlament.
Principalul rival al lui Starmer a depus jurământul în Parlament.

Burnham săptămâna trecută a câștigat alegerile parțiale pentru Camera Comunelor, asigurându-și astfel posibilitatea de a se alătura luptei interne din Partidul Laburist, transmite eurointegration.com.ua citând theguardian.com.

Luni, el a depus jurământul în calitate de membru al parlamentului pentru circumscripția Makerfield, sub ovațiile colegilor de partid.

Burnham poate deveni prim-ministrul Marii Britanii în doar patru săptămâni. Nominalizările pentru funcția de lider al Partidului Laburist vor începe pe 9 iulie și se vor încheia pe 16 iulie.

Dacă nimeni altcineva nu va intra în lupta internă împotriva lui Burnham, el ar putea deveni prim-ministru la o zi sau două după aceasta.

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