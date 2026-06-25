Principala fabrică Nissan din Japonia ar putea fi transformată într-un centru de producție a dronelor militare.

Compania americană de apărare Anduril Industries negociază achiziționarea uzinei auto Oppama, deținută de Nissan.

Producătorul de arme autonome intenționează să lanseze pe această platformă producția de drone militare.

Despre aceasta raportează Delo.ua cu referire la datele Reuters.

Uzina Oppama funcționează din 1961 și este un simbol al reînnoirii industriale a Japoniei după cel de-al Doilea Război Mondial. Cu toate acestea, Nissan plănuiește să o închidă în 2028 în cadrul reducerii capacităților sale. Dacă tranzacția va avea loc, celebra fabrică auto, unde a fost creat primul automobil electric de masă Nissan Leaf, se va transforma într-o unitate militară.

Negocierile pentru achiziție au loc pe fondul planurilor guvernului japonez de a-și extinde producția militară din cauza riscurilor unui conflict în jurul Taiwanului. Până acum, Nissan ia în considerare și alți cumpărători, iar compania Anduril are nevoie de comenzi oficiale din partea armatei japoneze pentru o decizie finală. Producătorul american a propus deja recalificarea angajaților fabricii auto pentru asamblarea echipamentelor militare.

Fondatorul Anduril, Palmer Luckey, subliniază că firma sa este capabilă să creeze arme autonome mai rapid și mai ieftin decât conglomeratele tradiționale. Anterior, compania a realizat un prototip de dronă exclusiv din piese japoneze pentru a demonstra disponibilitatea de a activa pe piața locală.

Industria auto trece la proiecte de apărare

Colaborarea producătorilor de drone cu brandurile auto este o practică răspândită la nivel mondial. De exemplu, în SUA, compania Anduril are deja proiecte comune cu conglomeratul General Motors pentru dezvoltarea tehnologiilor militare.

Acest trend este susținut și în alte țări. Ministrul Apărării al Japoniei, Shinzō Koizumi, a declarat anterior în parlament că țara trebuie să preia astfel de experiențe de cooperare între industria auto și dezvoltatorii de drone pentru a-și întări armata.