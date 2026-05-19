unian.net logounian
19 Mai 2026, 14:40
22 339
Primul val de căldură se apropie de Europa

Potrivit noilor prognoze pentru următoarele două săptămâni, vremea în Europa se va schimba semnificativ în curând. În special, în Polonia va începe să pătrundă aer foarte cald, datorită căruia se va simți adevărata vară.

Primul val de căldură se apropie de Europa.

Există o probabilitate ca temperatura să atingă sau să depășească +30 °C pentru prima dată în acest an. Totuși, căldura nu va afecta întreaga țară și nu va dura mult, scrie unian.net.

Despre căldură în Polonia se vorbește atunci când temperatura atinge sau depășește +30 °C. Anul acesta astfel de valori nu au fost înregistrate încă, însă meteorologii prognozează o perioadă foarte caldă, astfel probabilitatea de caniculă crește.

În zilele următoare acest lucru nu se va întâmpla. Pe 19 și 20 mai temperatura va fi moderată – în jur de +18…+22 °C, iar în a doua jumătate a săptămânii va începe să se încălzească, iar termometrele vor arăta tot mai des +20…+25 °C.

La trecerea dintre această săptămână și următoarea se așteaptă cea mai ridicată temperatură. Aerul în Europa de Est se va încălzi până la +22…+25 °C, local până la +27…+28 °C.

Vârful încălzirii va fi cel mai probabil în jurul datei de 25 mai. Atunci temperatura poate ajunge în jur de +30°C. După aceasta sunt așteptate schimbări: spre sfârșitul lunii mai temperatura va începe să scadă. Sfârșitul lunii și începutul lunii iunie pot fi marcate de răcire, iar valorile diurne vor coborî din nou până la aproximativ +20 °C.

În următoarele 14 zile vremea va rămâne schimbătoare. Vor fi atât zile însorite, cât și ploi scurte cu descărcări electrice. Totuși, nu se așteaptă precipitații puternice și prelungite.

Sursă
unian.net logounian
