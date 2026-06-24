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eurointegration.com.ua logoeurointegration
24 Iunie 2026, 16:36
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Primul caz de infectare cu virusul Ebola, confirmat în Franța la un medic revenit din Congo

În Franța a fost confirmat primul caz de infectare cu virusul Ebola – un medic care a lucrat anterior într-o misiune umanitară în Congo, unde are loc o izbucnire masivă a bolii, a fost diagnosticat cu virusul.

Primul caz de infectare cu virusul Ebola, confirmat în Franța la un medic revenit din Congo.
Primul caz de infectare cu virusul Ebola, confirmat în Franța la un medic revenit din Congo.

Despre aceasta informează Le Figaro, scrie eurointegration.com.ua.

La 24 iunie, Ministerul Sănătății din Franța a anunțat că un medic revenit dintr-o misiune umanitară în Congo a fost testat pozitiv pentru virusul Ebola.

Este primul caz înregistrat în Franța în timpul actualului focar și, în general, primul. În 2014, doi pacienți bolnavi au fost aduși în Franța pentru tratament, însă diagnosticul bolii a fost stabilit în afara țării.

Medicul este în carantină, iar autoritățile sanitare identifică persoanele cu care a intrat în contact. Riscurile pentru sănătatea publică sunt considerate minime.

În Congo, peste 1.000 de persoane s-au îmbolnăvit în timpul focarului, iar 267 au decedat. OMS afirmă că acesta este cel mai mare număr de cazuri confirmate în prima lună, comparativ cu focarele anterioare.

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