Primele avioane F-35 achiziționate de la SUA au ajuns în Polonia
Vineri, Polonia a primit prima tranșă din cele trei avioane de luptă F-35 comandate în Statele Unite.
Avioanele de vânătoare au sosit la baza aeriană din Laska, Voievodatul Lodz, în seara zilei de 22 mai, transmite eurointegration.com.ua, citând polsatnews.pl.
Ministrul Apărării din Polonia, Vladislav Kosiniak-Kamîș, a prezentat un video cu zborul noilor avioane sosite, alături de F-16 poloneze.
„Acestea sunt primele avioane de vânătoare de generația a 5-a de pe flancul estic al NATO, capabile să detecteze amenințările înainte ca acestea să fie descoperite. Pentru Polonia, nu este doar un echipament nou, ci o intrare în liga de elită a forțelor aeriene moderne din lume”, a scris ministrul pe platforma X înainte de sosirea avioanelor.
În 2020, Polonia a comandat pentru Forțele Aeriene 32 de avioane multirol F-35, fabricate de compania americană Lockheed Martin. Acestea sunt primele livrări din acea serie.
Avioanele vor fi trimise la a 32-a bază aeriană tactică din Laska, unde sunt dislocate în prezent unele F-16 poloneze, iar în etapa următoare – la a 21-a bază aeriană tactică din Świdwin, unde au fost desfășurate recent avioanele sovietice Su-22, retrase din exploatare.