theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
eurointegration.com.ua logoeurointegration
22 Mai 2026, 22:26
1 535
Copiază linkul
Link copiat

Primele avioane F-35 achiziționate de la SUA au ajuns în Polonia

Vineri, Polonia a primit prima tranșă din cele trei avioane de luptă F-35 comandate în Statele Unite.

Primele avioane F-35 achiziționate de la SUA au ajuns în Polonia.
Primele avioane F-35 achiziționate de la SUA au ajuns în Polonia.

Avioanele de vânătoare au sosit la baza aeriană din Laska, Voievodatul Lodz, în seara zilei de 22 mai, transmite eurointegration.com.ua, citând polsatnews.pl.

Ministrul Apărării din Polonia, Vladislav Kosiniak-Kamîș, a prezentat un video cu zborul noilor avioane sosite, alături de F-16 poloneze.

„Acestea sunt primele avioane de vânătoare de generația a 5-a de pe flancul estic al NATO, capabile să detecteze amenințările înainte ca acestea să fie descoperite. Pentru Polonia, nu este doar un echipament nou, ci o intrare în liga de elită a forțelor aeriene moderne din lume”, a scris ministrul pe platforma X înainte de sosirea avioanelor.

În 2020, Polonia a comandat pentru Forțele Aeriene 32 de avioane multirol F-35, fabricate de compania americană Lockheed Martin. Acestea sunt primele livrări din acea serie.

Avioanele vor fi trimise la a 32-a bază aeriană tactică din Laska, unde sunt dislocate în prezent unele F-16 poloneze, iar în etapa următoare – la a 21-a bază aeriană tactică din Świdwin, unde au fost desfășurate recent avioanele sovietice Su-22, retrase din exploatare.

Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici