ipn
21 Mai 2026, 21:16
2 906
Primarul orașului Costești, revocat din funcție: Alegerile locale noi vor avea loc pe 1 noiembrie

Primarul orașului Costești din raionul Râșcani, Nelu Glasu, a fost revocat din funcție înainte de termen, iar alegerile locale noi vor avea loc pe 1 noiembrie.

Hotărârea a fost adoptată în cadrul ședinței de joi a Comisiei Electorale Centrale, după ce Autoritatea Națională de Integritate a constatat o incompatibilitate cu funcția de demnitate publică, transmite ipn.md.

În cadrul ședinței, membrii CEC au respins solicitările apărării privind amânarea examinării cauzei și suspendarea procedurii administrative. „Avem obligația de a respecta termenele legale și de a asigura funcționalitatea corectă și transparentă a administrației publice locale, fără a permite tergiversări nejustificate”, a declarat președinta CEC, Angelica Caraman.

Cazul vizează un contract de prestări servicii încheiat între Nelu Glasu și ÎS „Servicii Pază” a Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit ANI, în perioada ianuarie-decembrie 2020, edilul a exercitat simultan funcția de primar și activități remunerate de verificare a integrității unui bancomat amplasat în apropierea primăriei. Pentru aceste servicii, el ar fi primit lunar aproximativ cinci mii de lei.

ANI a stabilit încă din 2021 că primarul urmează să fie revocat din funcție după rămânerea definitivă a actului de constatare și să fie decăzut din dreptul de a ocupa funcții publice sau de demnitate publică timp de trei ani, cu excepția funcțiilor electorale. Deși Judecătoria Chișinău a anulat inițial actul ANI, Curtea de Apel Centru a admis ulterior apelul depus de instituție, iar în iulie 2025 Curtea Supremă de Justiție a menținut această hotărâre.

Potrivit ANI, actul de constatare a fost transmis către CEC pe 27 aprilie pentru inițierea procedurii de revocare. Totodată, Nelu Glasu a fost inclus în Registrul de stat al persoanelor care au interdicția de a ocupa funcții publice în perioada 2 iulie 2025 – 2 iulie 2028. Nelu Glasu e la al treilea mandat de primar al orașului Costești și conduce localitatea din anul 2015.

Sursă
ipn
