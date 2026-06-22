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eurointegration.com.ua logoeurointegration
22 Iunie 2026, 17:18
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Prim-ministrul Ungariei a inițiat procedura de demitere a președintelui

Prim-ministrul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat intenția de a propune amendamente la Constituție pentru a încheia mandatul președintelui Tamas Szujo, care a refuzat să demisioneze voluntar.

Prim-ministrul Ungariei a inițiat procedura de demitere a președintelui.
Prim-ministrul Ungariei a inițiat procedura de demitere a președintelui.

Despre aceasta a anunțat Magyar în timpul discursului său în Parlament, transmite eurointegration.com.ua, citând telex.hu.

Prim-ministrul Ungariei a anunțat inițierea unor modificări la Legea Fundamentală privind încetarea mandatului președintelui. După adoptarea modificărilor va începe un proces constituțional, la care va fi implicată societatea maghiară. Ulterior, amendamentele vor fi supuse votului printr-un referendum național. După aprobarea noii constituții, Adunarea Națională va alege un nou șef al statului.

Este de remarcat că, de la preluarea puterii, Magyar depune eforturi pentru a-l demite pe președintele Szujo, acuzându-l că este o „marionetă” a regimului lui Viktor Orban.

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