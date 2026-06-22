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eurointegration.com.ua logoeurointegration
22 Iunie 2026, 11:47
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Prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, și-a anunțat demisia

Prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, și-a anunțat demisia. El a făcut acest anunț în cadrul unui discurs special susținut pe Downing Street.

Prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, și-a anunțat demisia.
Prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, și-a anunțat demisia.

Keir Starmer a anunțat că demisionează din funcția de lider al Partidului Laburist și că și-a informat despre această decizie pe Regele Marii Britanii, transmite „Evropeiska Pravda”.

„Fiecare decizie pe care am luat-o a avut ca scop să pun pe primul loc țara pe care o iubesc. Tocmai de aceea îmi voi da demisia din funcția de lider al Partidului Laburist. În această dimineață am discutat cu Majestatea Sa Regele pentru a-i comunica decizia mea”, a declarat Starmer.

El a precizat că a solicitat Comitetului Executiv Național al Partidului Laburist să aprobe calendarul alegerilor pentru desemnarea noului lider, iar depunerea candidaturilor va începe pe 9 iulie.

„Dacă vor avea loc alegeri, noul lider își va putea prelua funcția înainte de începutul sesiunii parlamentare din septembrie. Voi rămâne în funcția de prim-ministru până la încheierea procesului electoral și voi face tot posibilul pentru a asigura o tranziție ordonată a puterii”, a afirmat Starmer.

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