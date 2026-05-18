eurointegration.com.ua
18 Mai 2026, 19:36
4 701
Prim-ministrul Marii Britani: Nu intenționez să plec

Prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, a declarat că nu intenționează să demisioneze din cauza presiunilor interne din partid după înfrângerea la alegerile locale.

Despre aceasta a declarat el jurnaliștilor la Londra, transmite eurointegration.com.ua cu referire la news.sky.com.

La întrebarea dacă într-adevăr mandatul său de premier se apropie de sfârșit, Starmer a răspuns că nu intenționează să plece și că mai are mult de lucru în funcția sa.

„Am spus deja, nu știu de câte ori, că nu intenționez să plec. Sunt ferm convins că trebuie să slujesc oamenii care m-au ales în această funcție”, a răspuns șeful guvernului britanic.

Starmer a mai declarat că intenționează să lupte pentru postul de premier la următoarele alegeri generale.

Premierul a recunoscut provocările cu care s-a confruntat partidul său după alegerile locale din Marea Britanie, care au avut loc pe 7 mai. În același timp, el a asigurat că nu va ceda presiunilor interne din partid și nu va anunța un „calendar al demisiei”.

„Desigur, conștientizez că după rezultatele alegerilor locale, alegerilor din Țara Galilor și Scoția de asemenea, sarcina principală este evident schimbarea situației și convingerea că atenția mea este concentrată în locul potrivit”, a declarat Starmer.

