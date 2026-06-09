Prim-ministrul desemnat al României a renunțat la cetățenia Ucrainei în favoarea celei moldovenești.

Potrivit spuselor sale, el a renunțat la cetățenia ucraineană pentru că își dorea foarte mult cetățenia moldovenească iar Ucraina nu acceptă dubla cetățenie, scrie G4Media.

Anterior, Tomac a declarat că apropierea Republicii Moldova de România și de Uniunea Europeană va fi una dintre prioritățile sale, dacă va primi sprijinul necesar pentru formarea guvernului.

Într-un interviu acordat Antena 3, Tomac a prezentat mai multe proiecte pe care intenționează să le promoveze, de la crearea unui spațiu media comun între România și Republica Moldova până la apropierea sistemelor de educație și organizarea unor competiții sportive comune.