Prim-ministrul Canadei: GNL-ul canadian va înlocui gazul rusesc pe piață.

Despre aceasta, potrivit „Adevărul European”, relatează CBC.

Carney a vorbit miercuri, înainte de anunțarea planurilor energetice ale Columbiei Britanice privind vânzarea gazelor către Germania.

Întrebat dacă gazul natural lichefiat (GNL) canadian va înlocui pe piață gazul rusesc, șeful guvernului canadian a răspuns „da”.

„Canada este una dintre soluțiile pentru securitatea energetică în Europa, securitatea energetică în Asia... Acest lucru va contribui la securitatea energetică a Germaniei. Și putem face mult mai mult în cooperare cu partenerii noștri europeni”, a declarat Carney.

Miercuri, la Vancouver, a fost anunțat încheierea unui acord energetic istoric cu Germania, care în următorii ani va asigura primele livrări pe termen lung de GNL din Canada către Europa.

Acest lucru are loc pe fondul căutării de către țările europene a unor noi surse de energie sigure și a dorinței Canadei de a-și diversifica comerțul, reducând dependența de SUA.

Acordul prevede livrarea unui milion de tone de GNL pe an din Ksi Lisims, un proiect planificat pe coasta Columbiei Britanice, către Germania, prin compania națională de energie Securing Energy for Europe (SEFE).

Acordul cu SEFE va prevedea exportul anual de GNL din Canada către Germania pe o perioadă de 20 de ani, începând cu începutul anilor 2030.