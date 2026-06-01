Prețurile record la șezlonguri în Croația au stârnit nemulțumirea turiștilor.

Cei care sosesc acum în Rovinj, în nordul Croației, sunt întâmpinați de o atmosferă de vară, cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă a anului. Acest oraș pitoresc, cunoscut pentru plajele sale stâncoase și peisajele frumoase, atrage deja numeroși turiști și localnici dornici să se bucure de soare și de apele Mării Adriatice, informează libertatea.ro.

În același timp, unul dintre cele mai discutate subiecte a devenit prețul ridicat al închirierii șezlongurilor pe plaja din apropierea hotelurilor Monte Mulini și Lone.

O zi de relaxare pe un șezlong premium cu saltea și umbrelă pentru două persoane poate costa până la 100 de euro pe zi. Fără saltea, prețul scade la 70 de euro, iar pentru o singură persoană, un șezlong standard costă 40 de euro, la care se adaugă 20 de euro pentru umbrelă.

Aceste tarife ridicate au generat reacții diverse în rândul vizitatorilor: „Cred că sunt cele mai scumpe șezlonguri din lume!”.

Rovinj, cu o populație de aproximativ 15.000 de locuitori, este considerat una dintre cele mai populare stațiuni de vară din Croația. Fie că aleg să savureze luxul unui șezlong sau să se bucure de soare pe pietrele încălzite, turiștii se pot bucura de farmecul unic al acestui loc.