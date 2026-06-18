Prețurile petrolului au scăzut la cel mai redus nivel din ultimele luni.

Prețurile petrolului au scăzut joi cu peste 1% și au atins cel mai scăzut nivel de la prima zi de tranzacționare după începutul războiului cu Iranul.

Prețul petrolului Brent a scăzut cu 1,02 dolari (1,28%), până la 78,53 dolari pe baril. Petrolul american WTI s-a ieftinit cu 1,48 dolari (1,93%), până la 75,31 dolari pe baril, transmite rbc.ua.

Brent a coborât la cel mai scăzut nivel din 2 martie, prima zi de tranzacționare după loviturile SUA și Israelului asupra Iranului. WTI a atins minimul din 4 martie.

Acordul dintre SUA și Iran prevede încetarea conflictului, redeschiderea strâmtorii Ormuz și relaxarea sancțiunilor împotriva Teheranului.

Memorandumul din 14 puncte deschide o perioadă de negocieri de 60 de zile, în timpul căreia Iranul va asigura libera trecere prin strâmtoarea Ormuz, o rută cheie pentru transportul petrolului și gazelor.

Traficul complet prin strâmtoare trebuie reluat în termen de 30 de zile.

„Piețele energetice continuă să ia în calcul revenirea mai rapidă decât se aștepta a barililor iranieni”, a explicat analistul IG Tony Sikamor.

Goldman Sachs estimează că exporturile țărilor din Golful Persic se vor normaliza la nivelul prebelic până la sfârșitul lunii iulie, iar producția de petrol brut va fi restabilită până în octombrie. Potrivit băncii, pentru aceasta volumul livrărilor din regiunea Ormuz trebuie să crească cu 13 milioane de barili pe zi, aproximativ 70% din nivelul prebelic.

BNP Paribas este mai precaută: banca consideră 75 de dolari pe baril drept „nivelul inferior stabil pentru viitorul apropiat”, ținând cont de pierderile de livrări și cererea crescută. Înainte de război, Brent se tranzacționa la prețuri între 60 și 70 de dolari.

Presiunea suplimentară asupra prețurilor vine din partea Chinei.

Potrivit prognozei diviziei de cercetare PetroChina, al doilea cel mai mare consumator de petrol din lume va consuma 753 milioane de tone metrice în 2026, cu 4,9% mai puțin decât în 2025, din cauza trecerii la surse noi de energie și a prețurilor ridicate.

Acordul amână problemele mai complicate, în special programul nuclear al Iranului. De asemenea, cere SUA și partenerilor să elaboreze un plan de reconstrucție a Iranului în valoare de 300 de miliarde de dolari.