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libertatea.ro logolibertatea
18 Iunie 2026, 13:08
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Prețurile pe plajele din România: Șezlongurile, cafeaua și berea s-au scumpit odată cu începutul sezonului

Deși în România sezonul estival începe tradițional pe 1 mai, multe plaje de pe litoral de-abia încep să fie amenajate la mijlocul lunii iunie 2026, iar prețurile serviciilor deja ating un nivel turistic ridicat.

Prețurile pe plajele din România: Șezlongurile, cafeaua și berea s-au scumpit odată cu începutul sezonului.
Prețurile pe plajele din România: Șezlongurile, cafeaua și berea s-au scumpit odată cu începutul sezonului.

Eforie Sud și Nord: Prețul unui șezlong este de 25 de lei

Potrivit publicațiilor de pe forumurile turistice și rețelele sociale, în Eforie costul închirierii unui șezlong este de aproximativ 25 de lei pe zi, informează libertatea.ro.

La terasele de pe malul mării:

  • bere la draft — aproximativ 16 lei
  • o porție de hamsie — aproximativ 45 lei
  • o cafea — de la 13 la 30 lei

Constanța: Prețuri stabile

Pe plajele din Constanța prețurile rămân la nivelul celor din Eforie: șezlong — aproximativ 25 lei pe zi.

La localurile de pe plajă:

  • bere — 15–16 lei
  • cafea — 13–23 lei
  • cartofi prăjiți — aproximativ 24 lei

Mamaia: Cea mai scumpă stațiune

În Mamaia prețurile sunt semnificativ mai mari. Potrivit unui bon publicat pe Internet, șezlongul costă aici aproximativ 50 de lei pe zi.

În Mamaia Nord:

  • bere — 16–17 lei
  • hamsie — aproximativ 70 lei
  • cafea — 14–29 lei
  • cartofi prăjiți — aproximativ 22 lei

Reacțiile turiștilor pe rețelele sociale au fost ironice: utilizatorii remarcă că „mai bine îl cumpărau din Dedeman”, făcând aluzie la costul ridicat.

Pentru mai multe destinații populare — Costinești, Vama Veche, Venus, Jupiter, 2 Mai, Mangalia, Saturn, Neptun și Olimp — prețurile exacte pentru șezlonguri nu au fost încă publicate.

Totuși, conform localurilor din zonă:

  • Costinești: bere 15–22 lei, cafea 14–26 lei
  • Vama Veche: bere 12–14 lei, cafea 12–20 lei
  • Venus și Jupiter: bere 9–15 lei
  • 2 Mai: bere 12–20 lei
  • Mangalia: bere 14–15 lei, cafea până la 35 lei

Experții menționează că, în plin sezon, prețurile vor crește tradițional, în special în cele mai populare stațiuni.

Prețurile pe plajele din România: Șezlongurile, cafeaua și berea s-au scumpit odată cu începutul sezonului

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