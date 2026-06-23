Prețurile pe plajele din Croația au crescut brusc: O cafea costă 9 euro, iar o cină poate ajunge la 100 de euro.

Croația rămâne una dintre destinațiile preferate pentru vacanțele de vară ale turiștilor din regiune, însă nici această țară de pe coasta Mării Adriatice nu a scăpat de valul global de scumpiri.

În acest sezon estival, cei care își planifică concediul pe litoralul croat vor fi nevoiți să scoată considerabil mai mulți bani din buzunar pentru anumite bunuri și servicii, informează libertatea.ro.

Creșterea prețurilor în restaurante — 7,6%

Cel mai mare impact asupra bugetului de vacanță nu va fi reprezentat de transport sau cazare, ci de sectorul gastronomic. Deși rata anuală a inflației generale în Croația s-a temperat la 3,3%, prețurile din restaurante și hoteluri au înregistrat o creștere agresivă de 7,6%.

De asemenea, alcoolul și tutunul s-au scumpit cu 4,6%, în timp ce alimentele de bază și băuturile răcoritoare au înregistrat un avans mai moderat, de aproximativ 2,8%.

Alegerea stațiunii în care vă veți petrece vacanța este un factor eliminatoriu pentru portofel. Diferențele de preț dintre nordul și sudul țării pentru produse identice sunt de-a dreptul uriașe:

— o cafea costă între 5 și 9 euro;

— o bere la draft costă 8 euro;

—- apă minerală mică costă 3 euro.

„O cină simplă pentru o familie de patru persoane, care include preparatele de bază și băuturi, costă în medie deja în jur de 100 de euro în Croația. Totuși, de multe ori este suficient să faci câțiva pași în afara falezei centrale sau a orașului vechi pentru a găsi prețuri mai accesibile”, spun experții.