Prețurile mondiale la petrol au crescut brusc pe fondul schimbului de lovituri între Israel și Iran.

După atacul cu rachete al Iranului asupra Israelului și răspunsul ulterior al Israelului, piețele au reacționat cu o creștere bruscă. În tranzacțiile asiatice, Brent a urcat până la 96,64 dolari - o creștere de 3,8%. WTI a crescut cu 4,6% până la 94,68 dolari, scrie rbc.ua citând ft.com.

De la începutul conflictului de la sfârșitul lunii februarie, Brent a atins un maxim de 126 de dolari pe baril. Creșterea prețurilor la combustibil alimentează inflația la nivel mondial și subminează ratingurile lui Trump.

Traderii se tem că schimbul de lovituri ar putea degenera într-un conflict pe scară largă și ar putea îngropa speranțele pentru un acord privind deschiderea Strâmtorii Ormuz.

Prin aceasta trece de obicei o cincime din livrările mondiale de petrol, dar este practic închisă din februarie 2023.

După cum scrie FT, dorința agresivă a lui Trump pentru un acord limitează creșterea prețurilor. Piețele cred că președintele va face tot posibilul pentru a încheia războiul.