Prețurile mondiale la cafea și zahăr continuă să crească.

Investitorii reacționează la ploile prelungite din Brazilia și deficitul de precipitații din India, care ar putea reduce livrările a două produse agricole cheie.

Futures pentru cafeaua Arabica în New York au crescut cu încă 3,1% după cea mai puternică creștere intraday din 2021. În decurs de o săptămână, contractul s-a scumpit cu aproape 10%, transmite logos-pres.md, cu referire la bloomberg.com

Principalul motiv este vremea din Brazilia, cel mai mare producător de cafea din lume. Ploile încetinesc recoltarea, care inițial era considerată record, și sporesc temerile legate de calitatea boabelor. Potrivit prognozei serviciului meteorologic Climatempo, la începutul săptămânii viitoare un nou front rece va ajunge în sudul țării, iar piața urmărește acest fenomen cu mare atenție.

Vremea umedă îi determină pe fermieri să amâne vânzările, reducând oferta pe piață, a remarcat traderul principal de la StoneX, Thomas Araujo. În același timp, stocurile de Arabica în depozitele certificate de bursă continuă să scadă și au atins cel mai redus nivel din martie 2024. Cresc și prețurile la zahăr.

Futures pentru zahărul brut la New York au crescut cu 2,9%, ajungând la cel mai ridicat nivel din aproape o lună și jumătate. Situația din India, al doilea cel mai mare producător de zahăr din lume, oferă un sprijin suplimentar pieței.

După cea mai secetoasă lună iunie din ultimii 12 ani, meteorologii se așteaptă ca și iulie, de obicei cea mai ploioasă lună a sezonului musonic, să aducă mai puține precipitații decât media. Aceasta amplifică temerile că producția de zahăr ar putea fi sub așteptări.