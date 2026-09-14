Prețurile la energia electrică au explodat în toată Europa.

În Germania, cel mai mare consumator de energie electrică de pe continent, prețul mediu pentru astăzi a ajuns la 257 euro/MWh. Acesta este cu 73% mai mult decât în ziua precedentă — o diferență semnificativă, care nu poate fi explicată exclusiv prin efectul de bază. Ieri a fost duminică, când atât consumul, cât și prețurile sunt în mod tradițional mai mici, relatează antena3.ro.

Se menționează că, în aproape toată Europa Centrală, prețurile se situează la nivelul de 250 euro/MWh. În Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria acestea depășesc ușor acest nivel, iar în Austria și Slovenia se află puțin sub pragul de 250 euro/MWh.

Prețuri ridicate la energia electrică se observă și în regiunile tradițional mai ieftine, de exemplu în sudul Scandinaviei — 197 euro/MWh, precum și în sudul Norvegiei și Suediei, unde prețul ajunge la 270 euro/MWh — un nivel record absolut.

În plus, în Franța, cel mai mare producător de energie electrică de pe continent datorită parcului său nuclear, prețul a depășit, de asemenea, pragul de 200 euro. În Peninsula Iberică, unde prețurile sunt în mod tradițional mai mici, acestea se apropie, de asemenea, de 200 euro/MWh.

În România, prețul mediu al energiei electrice cu livrare astăzi este de 238 euro/MWh — cu 43% mai mic decât nivelul din Germania. În Bulgaria, prețul este și mai mic — 193 euro/MWh, iar în Grecia acesta coboară la 187 euro/MWh.

Cel mai ridicat preț din România astăzi este de 656 euro/MWh, adică 3449 lei/MWh. Acesta va fi înregistrat în această seară, în intervalul 20:45-21:00, ora locală a României. În această perioadă, România importă energie electrică din Bulgaria prin Piața pentru Ziua Următoare (PZU), cu o putere de peste 2100 MW, în timp ce exporturile către Ungaria ajung la aproape 1600 MW.

Totodată, în Germania prețul energiei electrice atinge un nivel extrem de ridicat — 740 euro/MWh.

Deocamdată, motivele acestei dinamici nu sunt pe deplin clare. Totuși, informațiile disponibile indică existența unei probleme în Germania, unde, în această perioadă, necesarul de import de energie electrică este foarte ridicat.

Piața pentru Ziua Următoare (PZU) este cuplată la nivelul Uniunii Europene și funcționează pe baza algoritmului Euphemia, care calculează simultan prețurile energiei electrice și fluxurile transfrontaliere din Europa.

Ofertele participanților sunt procesate de algoritmul pieței, care urmărește optimizarea bunăstării generale și ia în considerare inclusiv capacitățile interconexiunilor dintre state. În cadrul acestui mecanism, energia electrică este direcționată de pe piețele cu prețuri mai mici către piețele unde prețurile sunt mai mari.