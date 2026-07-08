theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
unian.net logounian
8 Iulie 2026, 23:23
463
Copiază linkul
Link copiat

Prețurile la cafea vor rămâne ridicate cel puțin doi ani

Potrivit companiei italiene producătoare de cafea Luigi Lavazza SpA, scăderea prețurilor la cafea în următorii doi ani este puțin probabilă.

Prețurile la cafea vor rămâne ridicate cel puțin doi ani.
Prețurile la cafea vor rămâne ridicate cel puțin doi ani.

Pentru a depăși restricțiile în aprovizionarea cu boabe de cafea vor fi necesari cel puțin doi ani de recoltă bogată și o suplimentare semnificativă a stocurilor mondiale, a declarat miercuri președintele consiliului de administrație al companiei Giuseppe Lavazza, transmite unian.net, citând bloomberg.com.

„Piața trebuie să se stabilizeze înainte să ne putem gândi la scăderea prețurilor. Trăim o perioadă lungă de instabilitate și incertitudine. Instabilitatea este noua constantă”, spune Lavazza.

Luni, contractele futures pentru cafeaua de tip „Arabica” la New York au înregistrat cea mai mare creștere intraday din ultimii 26 de ani, însă în sesiunea următoare o mare parte din această creștere a fost pierdută. Miercuri, prețurile au fluctuat, ceea ce indică faptul că volatilitatea ar putea persista. Participanții pe piață compară așteptările pentru o recoltă record în țara principală producătoare, Brazilia, cu temerile legate de impactul fenomenului climatic El Niño.

Anterior, prețurile pentru sortimentele premium de cafea au scăzut de la maximele record din 2025, pe fondul previziunilor privind o recoltă record în Brazilia, ceea ce a stârnit speranțe printre iubitorii băuturii că prețurile de retail vor urma în cele din urmă această tendință.

Acest optimism s-a estompat, deoarece piața se confruntă cu reducerea stocurilor, întârzieri la recoltă în Brazilia și reluarea pariurilor investitorilor că perturbările legate de condițiile meteorologice ar putea amenința aprovizionarea.

Sursă
unian.net logounian
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici