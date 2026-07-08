Prețurile la cafea vor rămâne ridicate cel puțin doi ani.

Potrivit companiei italiene producătoare de cafea Luigi Lavazza SpA, scăderea prețurilor la cafea în următorii doi ani este puțin probabilă.

Pentru a depăși restricțiile în aprovizionarea cu boabe de cafea vor fi necesari cel puțin doi ani de recoltă bogată și o suplimentare semnificativă a stocurilor mondiale, a declarat miercuri președintele consiliului de administrație al companiei Giuseppe Lavazza, transmite unian.net, citând bloomberg.com.

„Piața trebuie să se stabilizeze înainte să ne putem gândi la scăderea prețurilor. Trăim o perioadă lungă de instabilitate și incertitudine. Instabilitatea este noua constantă”, spune Lavazza.

Luni, contractele futures pentru cafeaua de tip „Arabica” la New York au înregistrat cea mai mare creștere intraday din ultimii 26 de ani, însă în sesiunea următoare o mare parte din această creștere a fost pierdută. Miercuri, prețurile au fluctuat, ceea ce indică faptul că volatilitatea ar putea persista. Participanții pe piață compară așteptările pentru o recoltă record în țara principală producătoare, Brazilia, cu temerile legate de impactul fenomenului climatic El Niño.

Anterior, prețurile pentru sortimentele premium de cafea au scăzut de la maximele record din 2025, pe fondul previziunilor privind o recoltă record în Brazilia, ceea ce a stârnit speranțe printre iubitorii băuturii că prețurile de retail vor urma în cele din urmă această tendință.

Acest optimism s-a estompat, deoarece piața se confruntă cu reducerea stocurilor, întârzieri la recoltă în Brazilia și reluarea pariurilor investitorilor că perturbările legate de condițiile meteorologice ar putea amenința aprovizionarea.