Prețurile gazelor în Europa au crescut la cel mai ridicat nivel de la sfârșitul anului 2022

Prețurile gazelor naturale în Europa au crescut semnificativ pe fondul temerilor privind posibile întreruperi ale livrărilor din regiunile de extracție din Golful Persic.

În cadrul tranzacțiilor de dimineață de la cel mai mare hub european TTF din Amsterdam, luni, 14 septembrie, contractul futures de referință pentru gaz cu livrare peste o lună s-a scumpit cu peste 5%, ajungând la 83,75 euro pentru un megawatt-oră, relatează dw.com.

Acesta este cel mai ridicat nivel de la sfârșitul anului 2022, notează dpa. Agenția indică faptul că investitorii sunt îngrijorați de o posibilă întrerupere îndelungată a livrărilor de gaz natural lichefiat (GNL) din Orientul Mijlociu, din cauza blocării Strâmtorii Ormuz.

Prețurile petrolului au crescut cu peste 2%

În plus, au crescut din nou prețurile petrolului. În dimineața zilei de 14 septembrie, prețul petrolului de referință din Marea Nordului, Brent, a depășit 107 dolari pe baril, iar prețul petrolului american WTI s-a apropiat de 103 dolari. Ambele tipuri de petrol s-au scumpit cu peste 2%.

De la începutul anului 2026, prețurile gazelor în Europa au crescut de aproape trei ori, fapt legat, printre altele, de războiul purtat de SUA și Israel împotriva Iranului, care a început la sfârșitul lunii februarie. Petrolul brut Brent s-a scumpit cu aproape 80% de la începutul anului, însă în prezent prețul său este considerabil mai mic decât maximul temporar înregistrat la sfârșitul lunii aprilie, de puțin peste 126 de dolari SUA pe baril.

Este amenințată încă o rută de transport

În ultima perioadă cresc amenințările la adresa unei alte rute de transport importante – Strâmtoarea Bab el-Mandeb din Marea Roșie. Houthi yemeniți susținuți de Iran au declarat la 11 septembrie că au preluat controlul asupra acestei strâmtori. Arabia Saudită, care sprijină trupele guvernamentale în Yemen, a suspendat temporar activitatea oleoductului „Est – Vest” după atacurile cu drone comise de houthi.

Germania și alte țări europene sunt în prezent nevoite să își completeze într-un timp scurt rezervele de gaze din depozite înainte de venirea iernii. Între timp, potrivit datelor de urmărire a navelor analizate de agenția Bloomberg, livrările de GNL către Europa de Vest au crescut la începutul lunii septembrie. Săptămâna trecută, volumele livrărilor au scăzut din nou, în timp ce ritmul de umplere a depozitelor de gaze a încetinit, se menționează în continuare.