Prețurile argintului au scăzut la minimul ultimelor trei luni.

Presiunea asupra cotațiilor vine din reevaluarea așteptărilor investitorilor privind politica monetară a Sistemului Federal de Rezerve, transmite cnbc.com.

După ultimele date privind piața muncii din SUA, probabilitatea unei majorări a dobânzii până în octombrie a crescut la 40%. Acest fapt crește randamentele obligațiunilor și întărește dolarul, reducând atractivitatea activelor fără venituri din dobânzi.

Piața se mută de la geopolitică la macroeconomie, a remarcat strategul pentru mărfuri al ING, Eva Manthi. Potrivit ei, escaladarea din Orientul Mijlociu ridică prețul petrolului, sporind riscurile inflaționiste, ceea ce întărește așteptările pentru menținerea ratelor ridicate. „Aceasta crește randamentele reale – un vânt potrivnic clar pentru activele fără venituri, cum ar fi aurul și argintul”, a subliniat ea.

Acțiunile companiilor miniere și ETF-urile pe argint au scăzut, de asemenea, în tranzacțiile din premarket: ProShares Ultra Silver ETF a pierdut 2,8%, iShares Silver Trust ETF – 1,4%, acțiunile First Majestic Silver au scăzut cu 3,8%, iar Hecla Mining – cu 3,1%.