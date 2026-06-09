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delo.ua logodelo
9 Iunie 2026, 13:52
1 830
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Prețul zahărului crește rapid în întreaga lume

În mai 2026, prețurile mondiale la zahăr au crescut rapid, majorându-se cu 7,5%. Ca urmare, costul produsului a atins cel mai înalt nivel din octombrie 2025.

Prețul zahărului crește rapid în întreaga lume.
Prețul zahărului crește rapid în întreaga lume.

După cum scrie Delo.ua, acest lucru este relatat de Organizația pentru Alimentație și Agricultură a ONU (FAO).

Conform datelor publicate, valoarea medie a indicelui prețurilor la zahăr FAO în luna mai a fost de 95,1 puncte.

Acesta este cu 6,6 puncte mai mare decât în aprilie anul curent. În ciuda scumpirii actuale, indicele general rămâne cu 13,1% mai mic decât în mai anul trecut.

De ce cresc prețurile

Principalul motiv al scumpirii a fost teama privind reducerea ofertei mondiale de zahăr în lunile următoare. Statisticile din Brazilia — regiunea cheie pentru cultivarea trestiei de zahăr la nivel global — au avut un impact semnificativ asupra sentimentului pieței.

Procesatorii brazilieni au început să își reorienteze masiv capacitățile. Proporția trestiei direcționată direct către producția de zahăr a scăzut considerabil, deoarece fabricile se concentrează tot mai mult pe producția de etanol, care este mai profitabilă. Acest lucru a intensificat așteptările privind deficitul și a împins cotațiile bursiere în sus.

Totuși, analiștii FAO menționează că o creștere mai amplă a prețurilor a fost împiedicată de majorarea volumelor de procesare a materiei prime în a doua jumătate a lunii aprilie, ceea ce a permis o creștere pe termen scurt a producției de zahăr.

Un factor suplimentar de presiune asupra pieței rămân riscurile climatice. Potrivit estimărilor FAO, condițiile meteorologice nefavorabile și seceta pot reduce semnificativ producția de zahăr în aceste țări asiatice deja în sezonul 2026/27.

Ca urmare, volumele globale ale exporturilor mondiale ar putea scădea, ceea ce va crea premise pentru o creștere ulterioară a prețurilor la resursele energetice și materiile prime alimentare.

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