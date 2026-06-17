Prețul petrolului scade la minimul ultimelor trei luni, pe fondul așteptărilor privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Prețurile petrolului au scăzut sub 80 de dolari pe baril, pe fondul convingerii piețelor că blocada efectivă a Strâmtorii Ormuz se încheie și că livrările din regiunea petrolieră cheie vor fi restabilite în curând.

Prețurile petrolului au continuat să scadă miercuri: sortimentul internațional de referință Brent a fost tranzacționat pentru prima dată de la începutul lunii martie semnificativ sub 80 de dolari pe baril, deoarece optimismul legat de un acord temporar de pace între SUA și Iran, care se așteaptă să permită redeschiderea Strâmtorii Ormuz până la sfârșitul săptămânii, continuă să pună presiune pe cotații, scrie euronews.com.

Posibilitatea reluării traficului prin strâmtoare a ajutat la diminuarea temerilor privind întreruperile prelungite ale aprovizionării cu resurse energetice din Golful Persic, unul dintre centrele cheie mondiale de export de petrol și gaze naturale lichefiate.

Această arteră maritimă strategică este practic închisă de la începutul războiului cu Iranul pe 28 februarie, ceea ce la un moment dat a ridicat prețul Brent aproape la 120 de dolari pe baril și, ca urmare, a provocat creșterea prețurilor la nivel global. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că strâmtoarea va fi complet redeschisă până vineri și va funcționa fără taxe de tranzit.

Contractele futures pentru petrolul Brent cu livrare luna viitoare erau tranzacționate în jurul orei 7:00, ora Europei Centrale, la nivelul de 78,37 dolari pe baril, iar standardul american WTI în același timp costa 75,45 dolari pe baril. Miercuri dimineața, prețurile europene la gazele naturale au scăzut sub 42 de euro pe megawatt-oră.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), războiul cu Iranul și închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz au dus la cea mai mare perturbare a aprovizionării din istoria pieței globale a petrolului.

Costul Brent a scăzut brusc de la nivelul de peste 100 de dolari pe baril înregistrat cu câteva săptămâni în urmă și în ultima lună a scăzut cu peste 33%, pe măsură ce așteptările pieței s-au schimbat radical. Totuși, sectorul energetic ar putea avea nevoie în continuare de luni pentru a reveni la capacitate maximă.

Mulți analiști rămân prudenți, deoarece în cadrul negocierilor persistă divergențe serioase, inclusiv în privința modului de gestionare a programului nuclear iranian. Pe Wall Street, însă, se speră că acest acord va permite pe termen lung soluționarea conflictului care a alimentat inflația la nivel mondial.

Rămân și întrebări legate de cât de rapid se va putea restabili producția regională. În ceea ce privește producția de gaze naturale lichefiate, atenția rămâne concentrată asupra complexului industrial de la Ras Laffan din Qatar, cel mai mare hub de export LNG din lume, în contextul unor rapoarte despre daune serioase aduse infrastructurii.